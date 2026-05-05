Sendikacı Mehmet Türkmen cezaevindeki sorunları dile getirdiği için darbedildi ve hücreye atıldı

Antep'te ücretlerini alamadıkları için eylem yapan Sırma Halı işçilerine destek verdiği gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 16 Mart'ta tutuklanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in, tutuklu bulunduğu Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde hücreye koyuldu.

Türkmen, cezaevinde yaşanan hak ihlallerini ve hasta tutukluların sağlık durumuna ilişkin ihmalleri bir mektupla kamuoyuna duyurmasının ardından bu muameleyle karşılaştı.

‘İlaç yok, hastalar yatalak hale geliyor’

Mehmet Türkmen, cezaevinden kaleme aldığı mektubunda koğuşlarda yaşanan sağlık skandallarını ve insani olmayan koşulları ayrıntılarıyla paylaştı. Koğuş arkadaşı Mehmet Çıtlak’ın durumuna dikkat çeken Türkmen, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Yaklaşık 60 yaşındaki Mehmet Çıtlak cezaevine sağlıklı girdi ancak son 40 günde hızla kötüleşerek yatalak hale geldi. Yerde yattığı ve son derece soğuk ortamda kaldığı için durumu daha da kötüleşen bu arkadaşımız son bir ayda yaklaşık 20 kg verdi. Diğer tutuklulardan yardım almadan bırakın yürümeyi tuvalet ihtiyacını bile yerine getiremiyor. Doktor tarafından yazılan ilaçlar ise 16 gündür verilmiyor.

Cezaevi idaresine yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını vurgulayan Türkmen, çağrısını şu sözlerle sürdürdü: “Cezaevi müdürü ve savcısı ile görüşmek de işe yaramayınca bu yolla durumu kamuoyuna duyurmak istedim. En temel insani ihtiyaçların bile karşılanmadığı bu koşullarda; barınma hakkının, sağlığa erişim hakkının, temizlik ve hijyen koşullarının çok kötü olduğu bu durumda insan onuruna yakışır muamelenin olmadığı açıktır. Buradan tüm duyarlı kamuoyunu bu konuyu gündem yapmaya çağırıyorum.”

Darbedilerek hücreye götürüldü

Evrensel'in haberine göre, Türkmen’in avukatı Esmer Özer, söz konusu mektubun ardından cezaevi yönetiminin müdahalede bulunduğunu bildirdi. Özer, başgardiyanların koğuşa gelerek Türkmen’e bağırdığını, kolunu ters çevirerek ve zor kullanarak müvekkilini hücreye kapattıklarını aktardı. Yaşanan bu durum, sendika yönetimi ve avukatlar tarafından keyfi muamele ve işkence olarak nitelendirildi.

BİRTEK-SEN: 'Cezaevi mi işkencehane mi idare ediyorsunuz?'

Yaşananlara tepki gösteren BİRTEK-SEN, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Sendika açıklamasında, Türkmen’e uygulanan yöntemlerin onur kırıcı olduğu vurgulanarak şu değerlendirmeler yapıldı: