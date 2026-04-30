Tekstil işçisinin hakkını savunduğu için 1 Mayıs'ı cezaevinde karşılayacak: Türkmen'in tutukluluğuna itiraz yine reddedildi

Gaziantep'te ücretlerini alamadıkları için eylem yapan Sırma Halı işçilerine destek için katıldığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 16 Mart'ta tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında yeni bir karar verildi. Mahkeme tutukluluğa itirazı bir kez daha reddetti.

Türkmen'in avukatları, tensiple birlikte tahliye talebinde bulunmuş, mahkeme ise "tutuklamanın hukuka uygun olduğu" iddiasıyla talebi reddetmişti. Sendika, ret kararına yapılan itirazın da mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı.

BİRTEK-SEN kararı sosyal medya hesabından yaptığı "Hukuksuzlukta ısrar sürüyor!" başlıklı açıklamayla duyurdu. Açıklama şu ifadeler yer aldı:

Bir kez daha hukuku ayaklar altına alan uygulamalarda ısrar eden yargılama makamları itirazımızı 'tutuklamanın hukuka uygun olduğu' gerekçesiyle reddetti. Unutmayacağız.

İlk kez 12 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak olan Türkmen hakkında, 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ne olmuştu?

Şireci Tekstil'e bağlı Sırma Halı işçileri 9 Mart'ta iş bırakmış, 13 Mart günü Balıklı Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirmişti.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, basın açıklamasında yaptığı konuşmada, "Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler. İşçinin mesai ve zam farklarını bir an önce ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin. Bu memlekette patronsanız, zenginseniz; işçinin hakkına çökebilirsiniz, güvenlik önlemi almayıp işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz, cinayet işleyebilirsiniz, kimse size hesap sormaz. Bu ülkede yasalar zenginler için geçerli değil" diye seslenmişti.