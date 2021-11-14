Sendika ve meslek örgütlerinden 'Geçinemiyoruz' mitingi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2022 bütçesi için, “halktan ve emekten yana bütçe” çağrısı yaptı.

Bugün Ankara Anıtpark’ta, “Geçinemiyoruz. Halktan ve Emekten Yana Bütçe İçin Omuz Omuza” başlıklı bir miting yapan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına yapılan ortak açıklamada, TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerine ilişkin talepler sıralandı. Asgari ücret ve tüm ücretlerin yaklaşık 750 lira artırılması istendi.

TMMOB İl Koordinasyonları Genel Sekreteri Özgür Topçu’nun okuduğu açıklamada sıralanan talepler şöyle:

'Herkese temel gelir güvencesi sağlansın'

“Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın. Elektrik, su, doğal gaz ve internet faturaları, vergi ve kesintiden muaf tutulsun. Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın. Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan pay artırılsın. En düşük emekli aylığı, en az asgari ücret düzeyine yükseltilsin. Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.”

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ise yaptığı konuşmada, “Toplumsal cinsiyet eşitlikçi bütçe talebini en güçlü şekilde haykırmak için buradayız. Kıyamet dedikleri ha koptu ha kopacak. Biri yer bir bakar, bundan kopar kıyamet. Biz inanıyoruz ki yoksuldan, halktan yana bir dünya kurulacak” dedi.

'Bu orta oyununa hayır diyoruz'

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emir Koramaz da “Yıllardır bir bütçe parodisi izliyoruz. Bütçe, arkamızda kalan ve yine buraya 2 kilometre uzaklıkla kalan Meclis’te olduğu gibi kabul ediliyor. Güya tartışılarak kabul ediliyor. Tartışılmadığını hepimiz biliyoruz. Tek bir satırına dokunmadan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan geldiği gibi bütçeyi onaylıyorlar. Biz bu orta oyununu yıllardır izliyoruz. Hiçbir derdimize derman olmayan bu orta oyununa hayır diyoruz” diye konuştu.

'Hakkınızı ödeyemeyiz dediler, zaten ödemediler'

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ise pandemi döneminde sağlık çalışanlarına söylenenleri hatırlatarak, “‘Hakkınızı ödeyemeyiz’ dediler zaten ödemediler” dedi. Bulut, “Savaşa ayrılan para, sağlıktan kesilen paradır, bizim mutfaklarımızdan kesilen paradır. İnsanların ölümü için bütçe ayrılmaz, insanların yaşamı için bütçe ayrılır. Bunun için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

'Geçinmek istiyoruz'

DİSK İç Anadolu Bölgesi Temsilcisi Tayfun Görgün, “Çarşıda, pazarda, markette pahalılık artarken, borçlarımız çoğalırken eriyen maaşlarımız ya da gelirlerimiz yaşamı sürdürmeye yetmiyor artık. Bir yandan salgından korunmaya, sağlığımızı savunmaya çalışıyor, diğer yandan geçinmeye, işimizi korumaya çalışıyoruz. Geçinmek istiyoruz” dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi fizyoterapist Arzu Başer ise “Özel sektördeki öğretmenlerin çalışma şartları çok kötü. Ucuz işçi olarak kullanılıyoruz. Asgari ücretin üstünde ya da asgari ücret bandında insani olmayan koşullarda çalışmaya mahkum ediliyoruz” diye konuştu.

DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, “Emeklilerimizin 6-7 milyonu ikinci bir işte çalışmak durumunda bugün. Yani, iktidar yönetemiyor. Biz de geçinemiyoruz” dedi. (ANKA)