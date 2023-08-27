Sendika üyesi oldukları için işten çıkartılan Amana Foods işçileri bir araya geldi

Sendikalı olmaları nedeniyle işten çıkarıldıkları için 25 Ağustos Cuma günü fabrika önünde bir araya gelen Kop-İş sendikasında örgütlenen Amana Foods işçileri, yarın basın açıklaması gerçekleştirecek.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın aktardığına göre, dün tekrar bir araya gelen işçiler beraber nasıl bir yol haritası izleyeceklerini konuştular ve kararlar aldılar. Patronun işçi kıyımı ve içerideki baskılarına karşı dayanışmayı vurgulayan işçiler, tüm haklarını alacaklarını ve sendikayı fabrikaya sokacaklarını vurguladı.

Fabrika önünde sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Amana foods işçileri, yarın 16:30’da yapacakları basın açıklamasına güçlü şekilde katılacaklarını belirttiler.

Patronların Ensesindeyiz ise Amana Foods’taki sürecin takipçisi ve işçilerin mücadelesinin her aşamasında yanlarında olacağını bildirdi.