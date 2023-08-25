Amana Foods'ta patrondan sendika düşmanlığı: İşçi kıyımı devam ediyor!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren Suriyeli bir patrona ait olan gıda fabrikası Amana Foods’ta işçiler 2020 yılının Kasım ayında Koop-İş sendikasında örgütlendi. 2021 yılında sendika çoğunluğu elde edince, patron 1 işçiyi işten çıkardı ve diğer sendika üyesi olan işçileri pandemi döneminde ücretsiz izne çıkarttı. Eğer sendikadan istifa ederlerse işlerine geri dönebileceklerini söylemek için birkaç işçiyi odaya çağırdı. İstifa etmeyeceğini, sendikalaşmanın yasal hakkı olduğunu söyleyen bir kadın işçi ücretsiz izinde geçimini sağlamak için ev ev gezip yaptığı el ürünlerini satarken koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti.

Patronların Ensesindeyiz'in aktardığına göre aynı patron, 3 Ağustos 2023 tarihinde, sendikanın yetki belgesini aldığını öğrenince 3 hafta kadar sendikayı oyaladı. Peşinden İnsan Kaynakları Sorumluları, 23 Ağustos günü gece vardiyasındaki sendikalı işçileri İK departmanına çağırarak sendikadan istifa etmelerini söylediler ve istifa etmeyen 32 işçiyi işten çıkarttılar. Ve gene aynı sebepten küçülmeye gittiklerini söyleyerek işçilerin önlerine bir kağıt sundular. İşçileri bu sebepten işten çıkardıklarını söylediler. Ne tesadüf ki çağırdıkları işçilerin hepsi sendikalıydı.

Sendikadan istifa etmeleri istendi

Amana Foods’ta çalışan bir kadın işçi sendika üyesi olduktan sonra iş yerinde değişen bazı şeyler olduğunu anlattı. Sendikalı oldukları için yapılan iyileştirmelerden mahrum bırakıldıklarını söyleyen işçiler; baskı, mobbing ve zorunlu yer değiştirme uygulamalarını da aktardı. Sendika yetki aldıktan sonra İK bölümünün gece yarısı gelip küçülmeye gideceklerini açıklamasının hemen ardından gelense sendikadan istifa etmelerini istemek oldu. PE'ye konuşan işçi şunu söyledi:

"Kabul etmediğimizi söyledik. Bu sefer de bizden sendikadan istifa etmemiz istendi. Biz yasal hakkımız olan sendikanın iş yerine girmesini istediğimizi belirttik. SGK çıkışlarımız verilmedi. Verilene kadar da işe gelmeye devam edeceğiz. Hakkımız olanı istiyoruz.”

4,5 yıldır çalışan bir başka işçi ise "Madem küçülmeye gittikleri için bizi işten çıkarıyorlar neden yevmiyeci işçiler geliyor" sorusunu soruyor. Yasal hakları olan sendika örgütlülüğünün haklılığını anlatan işçiler, "Onlar bize yasayı tanımadıklarını, burasının onların olduğunu, kendi istediklerini yapacaklarını söylediler. Hakkımız olan sendikayı istiyoruz” diyor.

Kapıda gergin bekleyiş

Patronların Ensesindeyiz ile iletişime geçen Amana Foods Emekçileri, bu sabah vardiyaları için kapıya gittiklerini ancak içeri alınmadıklarını bunun yerine yevmiyeli işçilerin içeri alınarak çalıştırıldığını belirttiler. İşçilerin kapının önündeki gergin bekleyişi sürüyor.