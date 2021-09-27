Semt Evlerinde telafi eğitimleri başlıyor: Tüm öğretmenlere dayanışma çağrısı

Okulların tüm kademelerde ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlaması üzerinden üç hafta geçti. Okulda sağlıklı bir ortam oluşturmaya dair yeterli önlem alınmaması yanında, eğitim içeriği konusunda da pandemiyi gözeten bir düzenlemeye gidilmedi. Bakanlığın geçen eğitim öğretim yılında derslerin tam kapasiteyle işlendiğini kabul ederek eğitim programında ve müfredatta hiç değişiklik yapmamış olmasına tepki gösteren veli ve öğretmenler, öğrencilerin öğrenme kayıplarının bu seneki derslerin verimli işlenmesinin önünde engel teşkil edeceği endişesi duyuyor.

Okulların bir buçuk yılı aşkın süredir kapalı olması, eğitime önemli bir darbe vurmuş, tablet, bilgisayar ve interneti olmayan milyonlarca öğrenci dersleri takip edememişti. Bu olanakları olan öğrenciler için de tüm dersleri online takip etmek çok zorlayıcı olunca, yıl sonuna doğru devamsızlıklar çok artmış, birçok ders sadece bir öğrenciyle yapılmıştı. Bugün gelinen noktada özel okullarda çeşitli yollarla telafi eğitimi yapılırken devlet okullarında buna dair herhangi bir düzenleme olmaması eğitimde eşitsizliğin daha da derinleşeceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Semt evleri dün öğretmen ve öğretmen adaylarına hitaben Çocuklarımız İçin Dayanışmaya başlıklı bir çağrı yayınlayarak telafi eğitimleri yapacağını duyurdu. Özel ve devlet okulları arasındaki eşitsizliğe vurgu yapılan açıklamada "Pandeminin başından beri olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı devlet okullarını yine kaderine terk ediyor. Emekçi çocuklarının nitelikli eğitim alması için hiçbir şey yapmıyor. İstiyor ki vatandaş çocuğunun eğitimini kendi sağlasın. Öğrenme kayıplarını telafi etmek için özel okullara, kurslara, özel derslere para döksün. Durumu elverişli çocuklar özel okulların sunduğu bütün fırsatları değerlendirirken yoksul çocuklar okula gitse de bir şey öğrenemesin" denildi.

Mahalledeki çocukların öğrenemedikleri konuları belirleyip ona göre oluşturulacak programla birlikte başlayacak olan telafi eğitimleri için mahallede yaşayan öğretmen ve öğretmen adaylarına bu dayanışmanın parçası olmaları çağrısıyla sonlanan açıklamanın tam metni şöyle:

Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına çağrı: ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAYANIŞMAYA!

Bir buçuk yıldır süren pandeminin en çok etkilediği alan eğitim oldu. Geçen bir buçuk yılda kamusal eğitim fiili olarak çöktü, milyonlarca çocuk ve gencimiz okullarından uzak kaldı, çevrimiçi derslere katılamadı.

Diğer taraftan geçen bir buçuk yılda piyasacı eğitimin önü açıldı, eğitimle ilgili tüm kararlar özel okul patronlarının isteğine göre alındı. Tüm süreçte devlet okulları kaderine terk edilince son yıllarda maskesi iyice düşen ve eğitim yuvası değil birer ticarethane oldukları iyice ortaya çıkan özel okullara yeniden gün doğdu.

Devlet okulları neredeyse tüm yıl kapalı kalırken özel okullar bütün belirsizliklerden faydalanıp kurs adı altında yüz yüze eğitime devam etti. Hatta tüm ülkede çevrimiçi eğitime geçildiği, yüz yüze eğitime tamamen ara verildiği dönemlerde bile birçok özel okul bu karara uymayarak derslerini yüz yüze yapmaya devam etti.

Şimdi bir buçuk yıl aradan sonra okul kapıları tekrar açıldı. Geçen bir buçuk yılda öğrencilerde öğrenme kayıpları oluştu, psikolojik durumları ve sosyal becerileri olumsuz etkilendi. Ama sanki aradan geçen bir buçuk yıllık zamanda çocuklar sadece müfredattan geri kalmış gibi eğitim programında ve ders içeriklerinde en ufak bir düzenleme yapılmadan, sınıf mevcutları azaltılmadan, çocukların öğrenme konusundaki geri kalmışlıklarına dair bir içerik oluşturulmadan, öylesine açıldı.

Pandeminin başından beri olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı devlet okullarını yine kaderine terk ediyor. Emekçi çocuklarının nitelikli eğitim alması için hiçbir şey yapmıyor.

İstiyor ki vatandaş çocuğunun eğitimini kendi sağlasın. Öğrenme kayıplarını telafi etmek için özel okullara, kurslara, özel derslere para döksün. Durumu elverişli çocuklar özel okulların sunduğu bütün fırsatları değerlendirirken yoksul çocuklar okula gitse de bir şey öğrenemesin.

Bizler eğitimdeki eşitsizlikle mücadele ediyor ve kamusal eğitim hakkını savunuyoruz.

Mahallemizdeki öğretmenlere ve öğretmen adaylarına sesleniyoruz;

Bilimsel ve kamusal eğitimi savunan öğretmenler olarak çocuklarımıza ve emekçi halka karşı sorumluluğumuz var.

Dayanışmanın adresi olan semt evlerimizde telafi eğitimleri başlatıyoruz.

Gelin çocuklarımızın bir buçuk yıldır öğrenemedikleri konuları belirleyip bir müfredat oluşturalım. Sadece akademik değil, sosyal ve psikolojik olarak da yaşadıkları olumsuzlukları gidermek için etkinlikler planlayalım.

Öğretmen arkadaşlarımız;

Siz de bu dayanışmanın bir parçası olup mahallenizdeki çocukların telafi eğitimine destek olabilirsiniz.

Çocuklarımız için dayanışmaya!

SEMT EVLERİ

Dayanışmaya katılmak isteyen eğitimciler iletişim için şu numaraya ulaşabilir: 0 555 404 41 22