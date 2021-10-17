Semt evleri yaygınlaşıyor: Egekent Semt Evi açıldı

Bulunduğu yerelliklerde dayanışmanın ve mücadelenin merkezleri haline gelen Semt Evleri'ne bugün İzmir Çiğli'de bir yenisi daha eklendi.

İzmir'in 15. Semt Evi olan Egekent Semt Evi'nin açılışı, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Açılışta bir konuşma yapan TKP İzmir İl Başkanı Gizem Batı Ayaz, Semt Evleri, Köy Evleri ve İşçi Evleri'nin ülkenin dört bir yanında yaygınlaştığını, emekçi halkın kış aylarına girerken elektrik, su, doğalgaz zamlarıyla ve faturalarıyla yalnız başına bırakıldığını, bu yalnızlaşmanın Semt Evleri'nde dayanışma ve mücadele ile aşılacağını belirtti.

Daha sonra Egekent Semt Evi adına söz alan Gülten Gülel, Semt Evlerinin düzenin sağlayamadığı eğitim hakkını dahi sağlama mücadelesi veren merkezler olduğunu belirterek Semt Evi'nde nelerin yapılacağına dair bir konuşma gerçekleştirdi. Özellikle kadınların katılımının yoğun olduğu gözlenen açılış, katılımcıların toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.