İstanbul'da iki yeni semt evi: Artık 4. Levent ve Reşitpaşa'da da semt evi var

TKP'nin semt evlerine İstanbul'da iki yeni semt evi daha eklendi. Kağıthane'de 4. Levent Semt Evi'nin açılışı TKP Merkez Konsey üyesi Aydemir Güler'in katılımıyla yapıldı. Sarıyer'de de bugün Reşitpaşa Semt Evi'nin açılışı TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kağıthane'nin ilk semt evi 4. Levent'te açıldı

Kağıthane’de aydınlanmanın ve dayanışmanın merkezi TKP 4. Levent Semt evinin açılışı bugün yapıldı.

Açılışta aydınlanmanın ve dayanışmanın yaygınlaşması için semt evinde çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik eğitici ve öğretici atölyelerde, işçi okullarında, kitap okuma günlerinde, film gösterimlerinde ve müzik dinletilerinde bir araya gelineceği vurgulandı.

İşçi havzası bir hat

TKP’nin 4. Levent Semtevi, çok sayıda partili ve mahallelinin katılımıyla 3 Ekim Pazar günü açıldı. TKP Merkez Konseyi Üyesi Aydemir Güler semt evlerinin, işçi ve emekçiye ulaşmada basamak olduğunu söyledi.

Sadece İstanbul’da bu ay içerisinde 5 semt evi daha açılacağını kaydeden Güler, yine İstanbul’da Beyoğlu İşçi Evi’nin de açılacağını kaydetti.

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa değinen Güler, Türkiye’de konut fazlası olmasına karşın, barınma sorunu olduğuna da işaret ederek, bu durumun sistemin insanı değil, satışı öncelediğinin ispatı olduğunu söyledi.

Türkiye’de konut fazlası olduğunu anımsatarak, böyle bir tablo içerisinde yaşanan barınma sorununun sistemin niyetini de ortaya koyduğunu ifade eden Güler, mevcut yapının yaptığı konutların evi olmayan insanların barınma sorunu için inşa edilmediğini, sadece kâr etme mantığıyla, satış için üretildiğine dikkat çekti.

Kağıthane’deki emek mücadelesinin tarihine ilişkin açıklamalarda bulunan Güler Sarıyer’den Zincirlikuyu’ya kadar uzanan hatta bulunan fabrikaların tarihine değindi. Bu hattın oldukça önemli bir işçi havzası olduğunu ancak tarikatlarla gericilikle donandığını dile getiren Güler, buna rağmen çok çalışmak gerektiğini ve umudun bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Açılışta TKP Kağıthane Sorumlusu Av. Nilda Baltalı ile öğrenciler ve işçiler adına iki konuşmacı söz aldı.

Her geçen gün büyüyen umudu örgütleyen mücadele

Genç işçiler adına konuşan Mehmet Emin, “1 Mayıs kortejleri bugün bulunduğumuz alandan başladı. İşçiler buradan Taksim’e eylemlere yürüdüler. Bugün de bunu yapacağız” diyerek kendisi gibi gençlerin TKP'de kendilerini var ettiklerini dile getirdi.

TKP Kağıthane adına söz alan Nilda Baltalı, "'Bu mahallelerde gericilik var, Kağıthane'de işler düzelmez' diyen olumsuz tepkiler dışında hiçbir olumsuz tepki almadık. Herkes buraya gelip, 'ben burada nasıl katkı sağlayabilirim' diyerek bizimle dayanışma gösterdiler. Biz kazanacağız, inanıyoruz başaracağız. Yeter ki isteyelim. Tüm Kağıthane halkını 4. Levent Semt Evi çatısı altında birlikte hareket etmeye ve dayanışmaya davet ediyoruz” dedi.

'Berke'yi, Umut'u, Haydareren'i hayallerimizde yaşatacağız'

Kağıthane Solcu Liseliler ve İstanbul Teknik Üniversitesi gençliği adına söz alan Hilal Çakır, 4. Levent Semt Evi'nde yoldaşları Berke Ahmetkocaoğlu adına kurulan kütüphanenin örgütlediği dayanışmadan bahsederek Türkiye’de gençliğin birçok problemi olduğunu, bu problemlerin semt evlerinde TKP çevresinde dayanışma ile çözülebileceğini vurguladı.

Çakır “Berke’nin bir sözü vardı her çalışmadan sonra söylediği, 'Bugün çok güzel şeyler yaptık' derdi. Bugün Berke’ye olan sözümüzü tuttuk ve çok güzel bir iş yaptık. Hepimizin eline sağlık” dedi. Çakır, Kağıthane’de oturan bir gencin sosyalleşebileceği bir alan olmadığını, ancak bundan sonra semt evinin mahallede bir buluşma noktası olacağını söyledi.

TKP 4. Levent Semtevi’nin açılış konuşmalarından sonra, verilen müzik dinletisine katılımcılar da eşlik etti.

Sarıyer'de yeni bir semt evi: Reşitpaşa Semt Evi açıldı

TKP’nin emekçi mahallelerinde dayanışmayı örgütlediği semt evlerinin bir yenisi İstanbul Sarıyer’de Reşitpaşa Mahallesi’nde coşkulu bir açılışla yola koyuldu.

Açılışta konuşan bir TKP üyesi “Burada bir buçuk senedir çalışma yürütüyoruz, bize hep aynı soruyu sordular. Siz hep gülümsüyorsunuz, niye, diye sordular. Biz bu mahallede dayanışmanın en güzel örneklerini gördük, nasıl gülümsemeyelim” dedi. Mahalleli genç bir emekçi ise semt evinin işlevini “Burada sorunlarımızı hep beraber çözeceğiz, çocuklarımızı hep beraber büyüteceğiz” diye anlattı.

Cennet memlekette cehennemi yaşıyoruz

Söz alan TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam “Bu mahallede artık bir evimiz oldu” dedi. “Sorunlarımızdan bahsetmeye gerek yok, cennet memlekette cehennemi yaşıyoruz” diyen Doruk İnam şöyle devam etti:

“Bugün iktidar gitse de değişmeyecek şeyler var. Hepimiz aydınlığı arıyoruz. AKP iktidarı gidiyor, gidecek ama yerine ne geleceğini konuşmamız gerek. AKP neyi temsil ediyor? Sermayeyi, para babalarını temsil ediyorlar. Biz her gün daha fazla yoksullaşırken birileri zenginleşiyor. Burası bir emekçi mahallesi, ama hemen aşağıda boğazda yalılarda oturuyorlar; bizden çaldıklarıyla yaşıyorlar. AKP gericiliği temsil ediyor. Biz laiklikten vazgeçemeyiz, bizi din sömürüsüne mahkum edenlere boyun eğemeyiz. İktidar ülkeyi uluslararası güçlere peşkeş çekiyor. Yerine geleceklerin bağımsızlık demesi gerekiyor.

TKP bu ülkeyi yönetmeye talip. Emekçiler, gençler, kadınlar adına yönetmeye talip. Bizim iktidarımızda para babaları bizi sömürmeye devam edemeyecek; patronlar kaçıp gidecekler. Din işleri devlet işlerine karışamayacak. Emperyalistleri defedeceğiz; masa başında ülkemiz hakkında karar alamayacaklar."

'Birlikte güleceğimiz bir ülkeyi kuracağız'

"Birileri ceplerini doldurdukça yaşadığımız felaketler son bulmayacak. Çok büyük felaketler yaşadık. Bir buçuk yıl boyunca eve kapandık, bu ülkenin çocukları eğitim alamadı. Burada kimimizin kirası maaşına eşit, belki daha bile fazla. Bu ülkede konut fazlası var, ama aynı anda evsizlikten bahsediyoruz. Patronlar için barınma hakkı para demek, eğitim demek para demek, sağlık demek para demek. Kan emiciler ceplerini doldurmak için doğalgazı, elektriği, suyu satıyorlar bize ve bu bize yine faturaya zam olarak dönecek.

Biz bu ülkeyi emekçilerle birlikte yönetmek istiyoruz. Bunun hayal olduğunu söylediler hep. Söyleye söyleye ülke bugünkü haline geldi. Biz yaşayabileceğimiz bir düzen istiyoruz. Bu düzen sosyalizm. Kapitalizmin dibi yok. Daha kötüsü olmaz demeyin, kapitalizmin daha kötüsü her zaman var. Mücadele etmezsek daha kötüsü hep olacak. Bu İstanbul’daki 21. semt evimiz. Bir saat önce 20.’yi açtık. TKP bu ay 14 semt evi açacak. Çok mutluyuz ama yetmez. TKP üzerine düşeni yapacak, ama hepimizin yapacakları var. Semt evi, eğitim alamayan çocuklar için eğitim merkezi olacak, gericilik saldırıyorsa semt evleri bilimle sanatla aydınlanmayı yaşatacak, işten atılan semt evine gelip hakkını nasıl arayacağını konuşacak. Burası mahalleliyle güçlenecek. Herkesi buradan emekçilerin partisine davet ediyorum. Birlikte hep güleceğimiz bir ülkeyi kuracağız.”