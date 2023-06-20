Selvi'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan’a muhalif kim varsa yanına alırsan böyle olur

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlerin ardından CHP'den istifa ettiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan daha sonra da "Kafa bulmak için söyledim" diyen eski milletvekili Abdüllatif Şener gündemini değerlendirdi.

Selvi, Şener'in AKP'den ayrılık süreci hakkında; "AK Parti kulislerinde Abdüllatif Şener’in, 'Asker Erdoğan’ı götürür beni başbakan yapar' diye bir beklentiye girdiği için AK Parti ile yollarını ayırdığı konuşulmuştu. Gerçek nedir bilemem ama bir siyasetçi için hiç iyi bir sicil değil" diye yazdı.

Selvi, Kılıçdaroğlu'na yönelik de şu eleştirilerde bulundu:

"Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a muhalif olan ne kadar AK Partili varsa onlarla işbirliği yaptı. Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu’na 35 milletvekilliği verdi. Onlar da Meclis’e girince ilk iş olarak CHP ile yollarını ayırdılar.

Abdüllatif Şener’i Konya’da milletvekili seçtirdi. Şener, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy vermedi.

Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı yapmaya çalıştı. Gül, şimdi Kılıçdaroğlu’na uzak duruyor. Gönlü daha çok Ekrem İmamoğlu’ndan yana.

Kemal Bey, Erdoğan’a muhalif diye kim varsa tutup yanına alırsan böyle olur. Davasına, liderine, partisine ihanet eden, sana da eder."