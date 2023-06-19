Abdüllatif Şener'den 'geçersiz oy' açıklaması: 'Kafa bulmak için söyledim'

Eski CHP Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından CHP'den istifa ettiğini açıklarken, seçimin ilk turunda ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turunda ise geçersiz oy kullandığını söylemişti.

Oyunu Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullanan Şener'in, sandığında geçersiz oy çıkmamıştı.

'Biraz kafa bulmak için söyledim'

TV5 canlı yayınına katılan Şener, seçimlerde kullandığı oy hakkında "Yav çapraz mapraz, sorular morular yaparken, ben de 'biraz rahatlatayım onları' dedim. Gürültüsü ne kadar olur? Bu kadar gürültü beklemiyordum. Biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları, biraz da kafa bulmak için söyledim" dedi.

'İşte boş uğraşıyorsunuz'

"Bu gerçek değil anlamına mı geliyor? Kafa bulmak için söylediğiniz şeyi biz bir haftadır konuşuyoruz" sorusu üzerine ise Şener şu yanıtı verdi:

"İşte boş uğraşıyorsunuz bak. Siz de uğraştıysanız bu konuyla. Bu konuyla uğraşanların hepsi boş uğraşıyor. Kamikaze saldırıları yapıyorlar. Kendilerini tahrip ediyorlar. Benim üzerimden savunmaya çalıştıkları kendi siyasi hareketlerine zarar veriyorlar. Ben siyaseti okuyan biriyim. Bir şey anayasaya aykırıysa sorgulanması, söylenmesi de gerekmez. Ama madem 'hadi istiyorsunuz; koyuyorum masaya' dedim. O bakımdan 'kafa buldum' dedim."