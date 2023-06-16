2. turda geçersiz oy kullandığını söyleyen Şener'in sandığından geçersiz oy çıkmadı

Eski CHP ve AKP Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı canlı yayında CHP'den istifa ettiğini açıklarken cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turunda geçersiz oy kullandığını söylemişti. Programda da yer alan gazeteci Barış Pehlivan, edindiği bilgiye göre Şener'in oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, 4090 numaralı sandıkta kullandığını ve bu sandıktan geçersiz oy çıkmadığını ifade etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile aynı okulda oy kullandığı belirtilen Şener'in 2. turda da oy kullandığını sandık başında bulunan CHP müşavirine doğrulattığını yazan Pehlivan, söz konusu sandık sonuçlarına ait ıslak imzalı tutanağı da paylaştı.

Abdüllatif Şener, canlı yayında bize “Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını” söylemişti.

Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık… pic.twitter.com/mHZPp8IfTc — Barış Pehlivan (@barispehlivan) June 16, 2023

Sandıktan geçersiz oy çıkmadı

Sonuçlara göre sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanırken Kemal Kılıçdaroğlu 264 oy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 57 oy aldı. Sandıktan geçersiz oy ise çıkmadı.

Pehlivan, sonuçları gördükten sonra Şener'e ulaşmak istediğini ancak başaramadığını da söyledi.