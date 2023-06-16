İlhan Cihaner'den 'adaylık' yanıtı: Moda deyim ile sorumluluk alırız

Seçimlerde istediği sonucu alamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'değişim' tartışmaları devam ediyor. "Gelecek İçin Biz Oluşumu"nun önde gelen ismi CHP 24'üncü ve 26'ncı dönem milletvekili İlhan Cihaner, parti içindeki tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e konuşan Cihaner, 'değişim' taleplerine ilişkin, "'Değişim' diyenler neredeyse ikinci cümleyi kurmuyor. Yani örneğin nasıl bir parti, nasıl bir yönetim öngördüklerine, partinin ideolojik tutumuna dair bir şey söylemiyor. Özellikle partinin güncellenmiş bir sosyal demokrat sol çizgiye oturması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

‘Değişim 3 sütun üzerinde tartışılmalı’

"Değişim üç sütun üzerinde tartışılmalı" diyen Cihaner, şunları söyledi:

"Birincisi parti içi hukuk. Ön seçimden, parti içi demokrasiye kadar yani her şeyin öngörülebilir olması lazım. Eşitliği garanti etmesi lazım. Bir ideoloji, program yani buradan bir keskin ve sert bir öz eleştiri yapıp bu kadar elverişli koşullara rağmen ortadaki yenilginin gerekçelerinin çok çok objektifle keskin bir analizinin yapılması lazım. Bunun kadrolarının da yavaş yavaş ortaya çıkması lazım. Ama şu ana kadar parti içerisinde değişimin öncüsü olarak öne çıkan isimler de buna dair bir şey görmüyoruz. Yani bir değişim deniliyor ama bu değişim nedir? Yani parti aynı çizgisinde devam edecek. Sadece işte falanca isimler gidip bir vitrin yenileme şeklinde bir kozmetik değişiklik mi olacak buna dair hiçbir şey yok."

‘Sorumluluk alırız’

"Yeniden aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Cihaner, şöyle yanıt verdi:

"Garip bir durumla da karşı karşıyayız. 'Kurultay yapılacak' denildi ve tüm siyaset de böyle algıladı. Fakat kurultay tarihi belli değil. Genel merkezin açıkladığı takvimde kurultayın tarihi belli değil. Orada nasıl bir tablo çıkacak? Önceden de değişimden yana cesaret gösterip böyle bir iddia ortaya koymuştuk. Önümüzdeki günlerde o koşullar oluştuğunda tabii ki biz de bu yönde arkadaşlarımızla değerlendirip moda deyim ile sorumluluk alırız."