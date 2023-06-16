Görevden almayla ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu’nun 80’e yakın danışmanı varmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplu bir şekilde görevlerine son vermesiyle, bugüne kadar 80’e yakın danışman ve başdanışmanın görevlendirildiği ortaya çıktı.

T24'te yer alan kulis haberine göre görevine son verilenler arasında ABD'li ekonomist ve siyasi danışman Jeremy Rifkin de bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun mitinglerini koordine eden Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Hukuk ve Siyasi İşler Başdanışmanı Nuşirevan Elçi ile Ülkü Ocakları Eski Başkanı Ramazan Kubat da görevden alındı.

Seçimin ardından görevde alındığı iddiaları yalanlayan Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da görevine son verilenlerden biri oldu.