Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin perde arkası: 'Genel başkanlık ister misin?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün Ankara’da bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde bir kez daha buluştu.

Cumhuriyet’te yer alan kulis habere göre görüşmede Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na “Genel Başkan olmak istiyor musun” diye sorduğu, İmamoğlu’nun da “Ben her türlü göreve hazırım. Mesele genel başkanlık da değil. Mesele aslında bu değişimin yapılması” dediği iddia edildi.

Toplantı sonrasında İmamoğlu’nun “Her şey güzel olacak” ifadesinin arkasında bu teklifin yattığı, ikili arasında gelinen noktanın ise 'olumlu' olduğu belirtiliyor.