Şener, CHP'den istifa ettiğini açıkladı: 'Birinci turda Oğan'a, ikinci turda geçersiz oy'

27. Dönem CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV canlı yayınına katılan Şener, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz sayın Şener?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" cevabını verdi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından partisinden istifa ettiğini belirten Şener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy verdiğini, seçimin ikinci turunda ise geçersiz oy kullandığını açıkladı. Şener'in, partisinden istifa etmeden önce seçimde Oğan'a oy vermiş olması dikkat çekti.

Şener, Milletvekili Seçimi'nde CHP listelerinde yer alamamıştı.