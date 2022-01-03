Selvi yine uydurmuş: Kılıçdaroğlu'nun ekibinden soL'a açıklama

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesini eleştirirken, kapıya zincir kilit takılmasını Kılıçdaroğlu'nun korumasının talep ettiğini öne sürdü.

Selvi, yazısında "Kılıçdaroğlu’nun önünde kameralara açıklama yaptığı kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep ediyor. Belgesiz konuşmam" dedi.

CHP kaynakları Selvi'nin anlattıklarını yalanlarken soL'a şu açıklamayı yaptılar:

“Genel Başkanımızın paylaştığı tweet randevu talebimizden 12 saat sonra atıldı. Dolayısıyla ana muhalefetin randevu istediği bir Bakan'a 12 saat boyunca bunun iletilememiş olması mümkün değildir. Herhangi bir dönüş yapılmaması üzerine Genel Başkan bir tweet attı. Ortada 'randevu istedi, hemen peşine tweet attı' gibi bir durum söz konusu değil. Zaten bu bir çarpıtma. Yazıda yer alan ikinci bölüm ise zaten açık bir yalan, onu inandıracak kimse bulamaz zaten. Bahsettiği belge neymiş kendisine soracağız.”