Selvi yine uydurmuş: İBB yetkililerinden soL'a açıklama

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Ankara'da bir görüşme yaptığını belirten Selvi, görüşmenin tek gündeminin cumhurbaşkanlığı adaylığı olduğunu dile getirmiş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na adaylık gündeminden uzak durmasını söylediğini yazmıştı.

Selvi ilgili yazıda "...Kılıçdaroğlu bunun üzerine çok net konuşuyor. İmamoğlu’na, 'Bu işin bitmesi gerekiyor' diyor. Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutma. Bu işe bir nokta koy, diye konuşuyor" ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu yazı sonrası soL, İBB yetkilerine ulaştı ve böyle bir görüşme olup olmadığını sordu. Yanıt iki ismin görüşme yaptığını doğrularken, içeriğin ise Selvi'nin uydurması olduğunu yönündeydi.

İBB yetkilileri açık şekilde şu yanıtı verdi: Görüşme oldu, evet ama içerik tamamen hayal mahsulü...