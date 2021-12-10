'Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile cumhurbaşkanlığı adaylığını görüştü'

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Ankara'da bir görüşme yaptığını öne süren Selvi, görüşmenin tek gündeminin cumhurbaşkanlığı adaylığı olduğunu dile getirdi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na isminin sürekli cumhurbaşkanı adayı olarak geçtiğini belirterek, ne düşündüğünü sorduğunu iddia eden Selvi, "İmamoğlu, partiden kendisine bu yönde taleplerin geldiğini, bu tür söylentilerin de yine parti içinden çıkarıldığını belirterek, bu durumdan memnun olmadığını ifade ediyor. Kılıçdaroğlu bunun üzerine çok net konuşuyor. İmamoğlu’na, 'Bu işin bitmesi gerekiyor' diyor. Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutma. Bu işe bir nokta koy, diye konuşuyor" ifadesini kullandı.

Selvi'nin iddiasına göre Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na "İstanbul'la ilgilen" dedi.