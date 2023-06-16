Selvi savunmaya başladı: 'Sanki Erdoğan döneminde hiç faiz artırımı yapılmadı'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, faiz artırımına karşı olduğu bilinen ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adımlarını kabullendiğini söyleyerek faiz artırımı sinyali veren AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, "Şöyle bir yanlış düşünce var. Sanki Erdoğan bu ülkeyi 21 yıldır yönetmiyor, sanki AK Parti iktidarları döneminde hiç faiz artırımı yapılmadı" dedi.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Kabul, son dönemlerde faiz konusunda bir hassasiyet oluşmuştu. Ama geçmişte ekonominin gereğiyse faiz artırımı yapılmaktan kaçınılmadı. Şimdi Mehmet Şimşek’in, rasyonel zemine dönme olarak tarif ettiği yeni bir döneme geçildi. Bu kararları alacak ekibin arkasındaki en büyük güç ise Erdoğan. Cumhurbaşkanı, 'Hazine ve Maliye Bakanı’mız gerek Merkez Bankası Başkanı’mız bizi mahcup etmeyecekler ve hayırlısıyla güzel neticeleri de alacağız diye düşünüyorum' sözleriyle bunu ortaya koydu.

Yeni ekonomi yönetimi çok güçlü desteklere sahip. Birincisi çok güçlü bir kamuoyu desteğine sahipler. İkincisi piyasalar en büyük destekçileri. 4 saat içerisinde 150 milyon dolar girişin olması bunu gösteriyor. Üçüncüsü ve en önemlisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği destek.

Yeni dönemin mottosu Mehmet Şimşek’in görevi devralırken yaptığı konuşmada yatıyor. 'Zaman ve sabır.'

Elbette ki kısa vadede yapılacaklar var. Ama kalıcı olması açısından yumuşak bir geçişle, orta vadede kalıcı düzenlemeler yapmak."