Selvi, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: ‘PKK’nın şehir yapılanmasında yer alan...’

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun gerekçesi olarak gösterilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyeleri hakkında yazılan iddianame üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

DİAYDER sanıklarına ilişkin olduğu iddia edilen ve iddianamede yer alan tapeleri köşesine taşıyan Selvi, Kılıçdaroğlu'nun DİAYDER üyeleri ile görüşme yapmasını, "Kılıçdaroğlu PKK’nın şehir yapılanmasında yer alan DİAYDER üyeleri ile toplantı yaptı" olarak yorumladı.

halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'de inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmesine sert tepki göstermesinin nedeninin anlaşıldığını öne süren Abdülkadir Selvi, DİAYDER iddianamesi sanıklarının telefon tapelerini yayımladı.

DİAYDER dosyasının sanığı Enver Karabey'in, "Kılıçdaroğlu ile Şişli’deki yaptığımız toplantıda, ‘Ben bilmiyordum bu meseleler bu toplantıda konuşulacağını, yoksa dosya ile hazırlıklı gelirdim‘ dedi. O kafasından, ya simdi birkaç imamdır diye düşündü. Bizim bu kadar donanımlı olacağımızı zannetmiyordu" ifadelerini kullandığını aktaran Selvi, Kılıçdaroğlu'nu DİAYDER yöneticileri ile görüştüğü için suçladı.

Dosya sanığı olmayan birinin konuşmasını yayımladı

Yazısında Enver Karabey ile DİAYDER iddianamesinin sanığı olmayan Hamza Aydemir arasında geçen telefonu konuşmasını da yayınlayan Selvi, Enver Karabey ile Hamza Aydemir'in İBB'ye alıncak personele ilişkin aralarında geçen diyaloğu da yayınladı. İBB'ye alınacak personel konusuna ise Aydemir'in değindiği görüldü.

'Niyet ortada'

Öte yandan, Selvi'nin yayınladığı tapelerin tarihi de dikkat çekici. Söz konusu telefon konuşmaları 17 Kasım 2020 tarihine ait. Selvi'nin tapesini yayınladığı Enver Karabey hakkında ise 2014'te açılan ve altı yıl süren soruşturma o süreçte devam ediyor. Bu telefon konuşmasından tam 43 gün sonra ise 20 Aralık 2020'de bu soruşturma aniden davaya dönüştürülüyor. Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği telefon konuşmalarının bu dosyanın delili olması gerektiğini belirten hukukçular, "Bu konuşmalarda herhangi bir suç unsuru yoktur. DİAYDER bir sivil toplum kuruluşudur ve her siyasi parti lideri ile görüşebilir. İBB'ye yönelik operasyon düzenlemek için hukuka aykırı bir şekilde mükerrer bir soruşturma yürütüldü ve Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği telefon tapeleri servis edilerek yandaş basın tarafından CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Niyet ortada" dedi.