14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra muhalefette yenilginin sonuçları tartışılırken gözler ana muhalefet partisi CHP üzerinde. CHP Sözcücü Faik Öztrak, kongre sürecinin başladığını söylemişti. Parti içinde özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı öne çıkıyor.

Hürriyet yazarı Abduldakir Selvi, "Kılıçdaroğlu operasyonu başlattı" başlıklı bugünkü yazısında CHP'den kulis bilgilerini aktardı:

"2018 seçimlerinden hemen sonraydı. Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce eşleriyle birlikte yemek yiyorlardı. Muharrem İnce, 'Genel Başkanlığı bana bırak, CHP’ye onursal genel başkan ol' deyince Kılıçdaroğlu, masaya sert bir şekilde vurarak, “Sen partiyi iki günde dağıtırsın” diye tepki göstermişti. Ondan sonrasını biliyorsunuz. Muharrem İnce gerekli imzayı topladığı halde bile yarışı bırakmadı ve İnce’yi tasfiye etti.

Hâlâ düşünürüm, Kılıçdaroğlu’nun bu denli sert tepki göstermesinde Muharrem İnce’nin eşinin yanında böyle bir teklifte bulunması etkili olmuş mudur diye. Netice itibarıyla o da bir insan.

İmamoğlu'ndan 'değişime öncülük yapabilirim' çıkışı

Pazar günü yaptıkları kahvaltı sırasında Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na, 'Partide bir değişim gerekiyor. İl başkanından genel başkana kadar değişim ihtiyacı var. Ben bu değişime öncülük yapabilirim' demesi de ipleri koparan son damla olmuş.

Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra diğer belediye başkanları ile görüşmemesine rağmen, Ekrem İmamoğlu ile iki kez bir araya geldi. İmamoğlu ekibinden Gökhan Günaydın’ı grup başkanvekilliğine getirdi. Gökhan Günaydın’ın, 'Kemal Bey’e rağmen seçildim' demesine rağmen, parti yönetimine İmamoğlu’nun önerdiği isimlerden bazısını taşımayı düşünüyormuş.

Ama Ekrem İmamoğlu’nun 'Siz çekilin, ben değişime öncülük yapayım' önerisi üzerine operasyonu başlatmış. Ekrem İmamoğlu’nun önerdiği hiçbir ismi yönetime almamış. Hatta kendi adamı gibi görünüp Ekrem İmamoğlu ile flört edenleri de tasfiye etmiş. Parti yönetimini tamamen kendisine bağlı isimlerden oluşturmuş.

Kongreye giderken genel merkez yönetimine ve teşkilatlara, 'Güç bende' mesajını vermiş.

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki kurultayda CHP Genel Başkanlığı’na aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Zaten seçimden hemen sonra, “İstifa etmiyorum. Bir yere gitmiyorum. 10 yıl daha buradayım” demişti.

CHP’de seçim sonrası flu olan tablo netleşmeye başladı.

1- Dünkü MYK’da kurultay süreci başlatıldı. Kurultay ekim ayında.

2- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’na aday.

3- Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarını belirlemekte kararlı.

Genel Başkanlığa aday olacak mı?

Kılıçdaroğlu kararını verdi. Mücadeleyi seçti. Operasyonu başlattı. Önemli olan Ekrem İmamoğlu’nun ne yapacağı. İmamoğlu her şeyi göze alıp CHP Genel Başkanlığı’na aday olacak mı? Yoksa rotayı tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çevirecek mi?"