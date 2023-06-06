CHP'nin kongre takvimi belli oldu

CHP'de, seçimler nedeniyle ertelenen büyük kurultay süreci başladı. CHP Merkez Yürütme Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, parti 6 Haziran itibarıyla il ve ilçe kongrelerini başlattı.

CHP’nin takvimine göre; 3 Temmuz’da ilçe delege seçimleriyle başlatılan süreç, 30 Temmuz’a kadar devam edecek. Partinin ilçe kongreleri ise 5 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan, 16 Eylül’de başlayan il kongreleri de 15 Ekim’de tamamlanacak.

Olağan kurultay ise il kongrelerinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi tarafından belirlenecek bir tarihte gerçekleştirilecek.