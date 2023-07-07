Selvi: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 28 Mayıs seçimlerinin ardından birçok kez "değişim" vurgusu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasında "iplerin koptuğunu, iki ismin artık yollarını ayırdığını" öne sürerek, kongre sürecine değindi.

Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel seçimlerin ardından, “İstifa etmeyeceğim. 10 yıl daha partinin başındayım. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı yeniden kazanıp erken seçim kampanyasını başlatacağım” dediğini iddia ederek, "Eğer yerel seçimde umduğu başarıyı sağlarsa 10 yıl daha CHP’nin başında kalacak demektir. Ama tersi olur, genel seçimden sonra yerel seçimi de kaybederse değil 10 yıl 10 gün dahi partinin başında kalamaz" yorumunu yaptı.

Selvi, "Eğer Ekrem İmamoğlu, kongrelerde yeterli delegeyi elde edemezse, siyaseten yanlış hamleler yaparsa rakibini zayıf bir zamanında yakalayan Kılıçdaroğlu, ekim ayında kurultaya gidip Ekrem İmamoğlu’nu başarısızlığa uğratabilir. Tabii Ekrem İmamoğlu, kurultayda karşısına çıkma cesaretini gösterirse" düşüncesini dile getirdi.