Selvi: İmamoğlu ibreyi İBB Başkanlığı’na çevirmiş durumda ama adaylıktan da vazgeçmiş değil

CHP'de "değişim" tartışmaları devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına aday olup olmayacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığından vazgeçmediğini ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneldiğini iddia etti.

İmamoğlu'nun, CHP il ve ilçe kongrelerinde oluşan delege yapısına göre karar vereceğini ifade eden Selvi, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu ibreyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çevirmiş durumda. Ama CHP genel başkan adaylığından da vazgeçmiş değil. İmamoğlu’nun ilçe kongreleri bittikten sonra oluşan delege yapısına göre karar vereceği söyleniyor. Mahalle delegelerinde Kılıçdaroğlu ezici bir üstünlük sağladı. İlçe kongrelerini de kazanırsa İmamoğlu aday olmayabilir deniliyor. Kaybedeceği CHP genel başkanlığı yerine kazanma umudu olan İstanbul’u tercih edeceği söyleniyor."