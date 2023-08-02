İmamoğlu’ndan 'değişim' açıklaması: Mutlaka bir ajandamız olacak ama…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçerenköy Spor Tesisi’nin temel atma törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, CHP’deki değişim tartışmalarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İmamoğlu, önceki eski CHP genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’la bir araya gelmesinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

“Üç başkanımızı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün Büyükçekmece Festivali’nde ağırlayacağını duyunca kendileriyle Beylikdüzünde buluştuk. Sergi salonunu gezdik, yemek yedik ve üç genel başkanımızla, sizinle paylaşamayacağım, partimizin, geleceğin, güncel konuların konuşulduğu verimli bir sohbet oldu. Alacağımız kararlara, çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sunacağımı söyleyebilirim.”

'Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz'

Yemekte “İBB'ye tekrar aday olması zorunluluğundan, kader kilitlenmesinden” bahsedildiğine ilişkin de “Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemizi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir” diye konuştu.

'Belirgin bir günü yok'

5 veya 10 Ağustos'ta CHP'ye yönelik yaptığı değişim çağrısı sonrasında yeni bir manifesto açıklayacağını ilişkin kulis bilgilerine ilişkin “Böyle bir ajandanız var mı?” sorusu üzerine İmamoğlu “Mutlaka bir ajandamız olacak ama belirgin bir günü yok. Sizleri elbette bilgi sahibi yapacağız” yanıtını verdi.