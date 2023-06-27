Selvi: İmamoğlu bayram sonrası manifestosunu ve kadrosunu açıklayacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçim sonrası başlayan "değişim" tartışmalarında yaptığı açıklamalar, genel başkan olmak istediği şeklinde yorumlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na çekil demekle CHP Genel Başkanı olamayacağını anladı. Ecevit stratejisini uygulamaya başladı" dedi.

Selvi, "Manifestoyu hazırlamak üzere İmamoğlu’nun bir ekip kurduğu söyleniyor. Kurban Bayramı’ndan sonra İmamoğlu’nun bu manifestoyla birlikte bir de kadro açıklayacağı söyleniyor" iddiasında bulundu.

Abdulkadir Selvi, şunları kaydetti:

"Birinci adım manifesto, ikinci adım ise kadro olacak. Ama asıl önemli olan adım, genel başkanlığa aday olacak mı, olmayacak mı? Eğer bunları yaptıktan sonra aday olmazsa kaybedenler kulübünde yerini alacak demektir. Çünkü Ecevit, İsmet Paşa gibi tarihi bir şahsiyetle yarıştığı için önce CHP’ye genel başkan, sonra lider olmuştu.

Bakalım Ekrem İmamoğlu o cesareti gösterebilecek mi?"