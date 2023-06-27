BirGün gazetesi yazarı ve eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Hayatımın en büyük pişmanlığı CHP’den 15 vekil istemek oldu" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Meral Akşener’i “çaresiz hissettiren” ilişki ne olabilir? Neden psikolojisi bozulmuştur? Bu sözler bilinçli edildiğine göre, 'parti kuruluşundan ittifaka, 6’lı masanın oluşumundan masadan kalkılmasına kadar' halkı ve demokrasimizi yakından ilgilendiren neler yaşanmıştır? Hissettiklerini samimi olarak açıklayan Akşener’in 'ülkenin geleceği adına', bildiklerini paylaşması gerekir" ifadelerini kullandı.

Akşener'in kurultay konuşmasıyla ittifakın bittiği mesajını verdiğini kaydeden Sağlar, "İlginç günler geçiriyoruz. Dünkü ortaklar, bugün ayrıştılar. Yarın ne olacakları belli değil" diye yazdı.

Sağlar yazısında, "Siyasi Partiler ve siyasetçiler, “önce ülke, yurttaş ve devlet demedikleri, önce ben, koltuğum ve partim” dedikleri sürece, bu ülkeyi işgal etmiş siyasal İslamcılar, laik demokrasiyi yok etmeye devam ederler ve ülkeyi sömürmekten geri durmazlar…" dedi.