Selvi iktidara seslendi: Mültecilerin geri dönüşüyle ilgili net ve kararlı olunmalı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanya stratejisini ve dilini değiştirmesine ilişkin olarak "Belli oldu. Kılıçdaroğlu korku siyaseti yapacak. Dolar 30 lira olur, ekmek 10 liraya çıkar, şehirler mafyaya teslim olur sözleri bunu gösterdi. Mafya liderinin iddialarını Meclis kürsüsünden seslendir, Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için önerge ver, her türlü işbirliğini yap, sonra kalk şehirler mafyaya teslim olacak de. Bu ne yaman çelişki böyle?" ifadesini kullandı.

Selvi, Kılıçdaroğlu'nun odağına aldığı sığınmacı meselesi için de iktidara şöyle seslendi:

"Mültecilerin geri dönüşüyle ilgili bu tür bilgi verilir, bir takvim açıklanırsa ikna edici olur. Halkımız Kılıçdaroğlu’na değil ama Erdoğan’a inanır. Artık mültecileri savunan dilin anlamı kalmadı. Tam aksine mültecilerin geri dönüşüyle ilgili net ve kararlı olunmalı."