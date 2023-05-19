13 yaşındaki çocuk 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' iddiasıyla yargılanıyor

Her yıl binlerce yurttaş ve hatta çocuklar bile “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanıyor. Dün de yine ortaokul öğrencisi bir çocuk yine hakim karşısına çıkarıldı.

Ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki çocuğun yargılanmasına İstanbul Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi’nde başlandı. Savcı Bilal Korkmaz tarafından hazırlanan iddianamede, delil olarak 2009 doğumlu çocuğun bir WhatsApp grubunda sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan şikâyet gösterildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, çocuk hakkında bir de Adli Tıp’a rapor hazırlatıldı. Raporda, "çocuğun eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu" belirtildi. Ayrıca iddianamede, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi çocuğun, “Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” iddia edildi. Savcı, çocuğun cumhurbaşkanına hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Dava ertelendi

Duruşmaya katılan çocuk ise “WhatsApp grubunda Erdoğan isimli bir şahıs, Atatürk ile hakaret içerikli mesajlar yazınca ona tepki gösterdim. Cumhurbaşkanı’na hakaret kastım yok. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Çocuk daha önce savcıya verdiği ifadede ise “WhatsApp grubunda bulunan şahısların şeriat gelecek, idam gelecek. Atatürk’ü sevenler idam edilecek. Şeriat yanlısı olmayanlar ülkemizde rahat yaşayamayacak. Ülkede şeriat yanlısı olmayanların yeri yok” şeklinde ifadeler kullandığını ve buna tepki gösterdiğini ancak küfür etmediğini belirtmişti.

Duruşmayı erteleyen mahkeme çocuk hakkında “sosyal inceleme raporu hazırlanmasına” karar verirken İstanbul Barosu’nun katılma talebini ise reddetti. Ayrıca mahkeme, “Cumhurbaşkanlığı makamına iddianamenin suretinin gönderilmesine ve davaya katılma taleplerinin olup olmamasının sorulmasına” karar verdi.

Yalnızca 2022'de bin 75 çocuğa dava açıldı

“Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılanların sayısında da geçen yıl rekor kırıldı. 2022’de tam 16 bin 753 kişi ceza mahkemelerinde hâkim karşısına çıkarıldı.

“Cumhurbaşkanına hakaret”, “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “Türk Milletini”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan 2022 yılında tam bin 75 çocuğa dava açıldı.

Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, dava açılan çocukların 53’ü 12-14 yaş arasında, bin 22’sinin ise 15-17 yaş arasında. Ayrıca 2021 yılında da 305 çocuğa Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açıldı.