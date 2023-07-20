Selvi: Fulya Öztürk'ü kimseye yedirmeyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunu izlemek için Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye giden Fulya Öztürk, Umre ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Öztürk, cumhurbaşkanlığı parasıyla umreye gittiği yönündeki eleştirilere ilişkin "Gece 2,30 da gittim yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim kalktım gittim Kimseye zararım yok kimsenin parasıyla gitmedim . Yazmazdım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem onlar anca twit atar" yanıtını verdi.

Konuyu köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi ise, "Fulya Öztürk, Türk basınının yeni yetişen değerlerindendir ve gurur kaynağımızdır. Kimseye yedirmeyiz" dedi.