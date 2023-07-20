İmamoğlu'nun gizli toplantı kaydı sızdırılmıştı: Yeni görüntüler de var

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP'de sızdırılan toplantıya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Saymaz, görüntüleri kimin sızdırdığını şu ifadelerle aktardı:

"Sızdırılan görüntünün girişinde başlangıcında, katılımcılar arasında yoklama yapılırken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi'nden Selin Sayek Böke için 'Şu an İstanbul'da' diyor.

İmamoğlu, ekranda ‘Katılımcı' yazılı kutucuğu göstererek, şunları söylüyor:

“Şu ‘Katılımcı' o olabilir mi acaba diye düşünüyorum, ekranda ‘Katılımcı' diye bir şey var. Belki o olabilir. Ama henüz görüntü yok.”

İmamoğlu, kuşkusunda haklı.

Dün 00.45 sularında ‘Değişim Gerçeği' adlı Youtube hesabında “İşte yüzyılın ihaneti! Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet!” başlığıyla yayınlanan görüntü büyük bir ihtimalle ‘Katılımcı' adıyla değişimcilerin ‘zoom' toplantısına katılan kişi tarafından sızdırıldı. İddiaya göre bu kişi, katılımcılardan birinin danışmanı olabilir. Değişimciler şimdi içlerindeki ajanı arıyor.

Yeni görüntüler de var

Saymaz yazısında, "Kayıt Kılıçdaroğlu'nu destekleyen sosyal medya hesaplarınca servis edildi ve paylaşıldı. Hatta telefon mesajlarıyla dağıtıldı. İddia o ki… Değişimcilerin başka toplantıları da kayda alındı ve ilerleyen günlerde yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir" bilgisini paylaştı.