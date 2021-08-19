Selvi: Ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden kapma operasyonuna soyundular" iddiasında bulunurken, "Hedef Erdoğansız bir cumhurbaşkanlığı. Ama ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar..." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında, "Bir dönem 'Erdoğansız' AK Parti operasyonu yapılıyordu. AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden almaya çalışıyorlardı. AK Parti en az yüzde 40 alan bir parti. AK Parti’yi dörde bölseniz yüzde 10 barajını aşan 4 tane parti çıkıyor. Böyle bir partiden kimse vazgeçebilir mi? E o zaman ne yapılacaktı? Erdoğan ile AK Parti arasındaki bağı koparmak istediler. DYP’yi kaptıran Demirel’in, ANAP elinden çıkan Özal’ın içine düştüğü durumu bildikleri için AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden kapma operasyonuna soyundular" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan olduğu sürece, sadece AKP'nin değil Cumhur İttifakı'nın da bir cumhurbaşkanı adayı arayışının olmayacağını ileri süren Selvi, "MHP lideri Bahçeli aylar öncesinde 'Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan' diye açıklama yaptı" ifadesini kullandı.

Selvi, şunları yazdı:

'Erdoğan dururken, AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arasın?' "AK Parti’yi girdiği ilk seçimde iktidara taşıyan, şimdiye kadar girdiği bütün seçimleri açık ara farkla kazanan, kişisel oyu AK Parti’nin oyundan fazla olan, tüm kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanı adayı olarak en yüksek oyu alacağı görülen Erdoğan dururken, AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arasın?

'Bu da Erdoğan’a yönelik yeni bir operasyon'

Erdoğan gibi milletin sevgilisi olmuş bir lider varken AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arayışına girsin? Bu da Erdoğan’a yönelik yeni bir operasyon. Erdoğan’ı tasfiye etme operasyonu. Hedef Erdoğansız bir cumhurbaşkanlığı. Ama ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar... Peki ne olacak? Bu millet Erdoğan’ı desteklediği sürece planları boşa çıkacak. Erdoğan 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak."