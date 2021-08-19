Eski AKP'li vekil: Ben AKP'li değilim, hiç olmadım

AKP'den 24. dönem Kayseri Milletvekili olan Pelin Gündeş Bakır, AKP iktidarına yönelik sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen bir eleştiriye dikkat çeken bir yanıt verdi.

"Şu an çok mutlu bir haber aldım. Dünya en iyi üniversiteleri sıralamasında 6. olan London School of Economics (LSE) ve dünya sıralamasında 8.olan University College London “Hukuk” bölümlerini resmi olarak bitirerek onur derecesiyle mezun oldum. Artık bir hukukçuyum! Çok mutluyum!" mesajına gelen "O zaman gel Türkiye de hukuku tesis et. En azından verdiğiniz zararı onarın" tepkisine yanıt veren Bakır, "Ben AKP'li değilim, hiç olmadım" dedi.

Bakır, İstanbul Bakırköy'de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesinin ardından "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" mesajı sonrası AKP'den ihraç edilmişti.