Selvi: Davutoğlu söyleyince şahin kesilenler, Kılıçdaroğlu söyleyince sus pus

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanının imza yetkisi gündemine dair Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Selvi, konuya ilişkin "Davutoğlu benzer şeyler söyleyince şahin kesilenler, Kılıçdaroğlu söyleyince sus pus. Ahmet Davutoğlu’nun suçu neydi?" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin "Kılıçdaroğlu hangi lidere destek verdi" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

'Davutoğlu günah keçisi ilan edildi'

"Ahmet Davutoğlu, 'Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, şunu bilecek, genel başkanlar stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak' deyince büyük bir tartışma başladı.

Bunu daha önce Temel Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu da söylediği halde Ahmet Davutoğlu günah keçisi ilan edildi.

Davutoğlu işi bir adım daha ileri götürdü. 'Peki seçilen cumhurbaşkanı sizin bu kararınızı dinlemezse ne olur?' diye sorulunca, 'Kriz çıkar. O cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder, ülke yeniden erken seçime gitmek zorunda kalır' yanıtını verdi. Açıkça, seçilecek cumhurbaşkanını tehdit etti.

'Davutoğlu'nun suçu neydi?'

Kılıçdaroğlu konuştu. Ne dedi? 'Sayın Davutoğlu’na soruyorlar, ‘Ya birisi çıkıp sizin oyunuz kaç, siz konuşmayın, size hak verilmesin derse?’ diye, ‘O zaman kriz çıkar’ diyor, doğru. Altılı masada kimse kimseye senin oyun kaç, niye bu kadar konuşuyorsun, diyebilir mi?' dedi. Davutoğlu’na güçlü bir destek verdi. Kılıçdaroğlu, başka ne dedi, liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını, imza yetkisine sahip olacaklarını söyledi. Bu modelin işleri hızlandıracağını savundu.

Davutoğlu benzer şeyler söyleyince şahin kesilenler, Kılıçdaroğlu söyleyince sus pus.

Ahmet Davutoğlu’nun suçu neydi? Bunu daha açık ve net olarak söylemesi mi?"