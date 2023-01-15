Bahçeli'nin çağrısına Davutoğlu'ndan yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Tuzla İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım töreninde yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine ve Altılı Masa'ya dair sözlerine yanıt verdi.

Bahçeli'nin bugün kendisine yönelik "Serok Ahmet" sözünü hatırlatan Davutoğlu “Eline verdikleri kağıdı doğru dürüst okuyamıyordu ama yine bize saldırdı ve ‘Serok Ahmet' unvanını tekrar zikretti. ‘Yörük Ahmet' olmaktan da ‘Serok Ahmet' olmaktan da gurur duyuyorum. Türkiye'yi tek bir yumruk haline getirecek olan budur” diye konuştu.

Sinan Ateş cinayetini unutturmak için kendisinin hedef alındığını savunan Davutoğlu, “Ülkücülerin lideri olan Bahçeli'den hiçbir ses çıkmadı. Türkiye'de kamu düzeninden sorumlu olan, her konuda konuşan Soylu'dan bir ses çıkmadı. Cumhurbaşkanından bir ses çıkmadı. Şimdi hepsi toplanmış bize saldırıyor. Sokak eşkıyalarını başkentin ortasında bir insanın katledilmesini unutturamazsınız. Bize saldıracağınıza önce Sinan Ateş'e saldıranların hesabını sorun ya da çıkın hesap verin” diye konuştu.

Bahçeli'nin bugün partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada Altılı Masa'ya yaptığı “Erdoğan'ın yanında el ele verelim” çağrısına ise Davutoğlu, “Demek ki, Bahçeli'nin desteği yetmiyor, Perinçek'in desteği yetmiyor. Beşli çetenin desteği yetmiyor. Birtakım karanlık yapıların desteği yetmiyor. Ankara'da gencecik insanları öldürenlerin desteği yetmiyor. Bizden destek istiyor. Hadi başka kapıya!” şeklinde yanıt verdi.