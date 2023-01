Babacan'dan AKP'li günlerine güzelleme: 'O güzel günler... Benim için onur'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen “DEVA Türkiye’si” etkinliğinde konuştu.

Babacan AKP'de siyasete girdiği günler için "Hak ve özgürlükleri esas alan bir anlayışla yola çıktık. Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunan bir parti programı hazırladık" ifadelerini kullandı.

Ülke tarihinin en büyük özelleştirmelerinden sorumlu olduğu dönem için "En genç bakan bendim. Ekonominin tüm yükünü, önceki hükümetlerin yıllarca biriktirdiği o ağır yükü üstlendim" diyen Babacan "Ardından, Hazine Bakanlığı’yla beraber Avrupa Birliği Başmüzakereciliği’ni de üstlendim. Yeri geldi, günde iki ülkeye gittim. Her gün, sabahın 3’üne 4’üne kadar çalıştım. Arkadaşlarımla beraber, ülkemizi darboğazdan çıkarmak için canla başla didindik. Yanımda her zaman yetkin isimlerle, liyakatli ve deneyimli bir ekiple hareket ettim" diye konuştu.

'İki büyük krizi çözen ekibin başındaydım'

Sorumlu olduğu dönemden övgüyle söz eden Babacan "Her konuda istişare heyetleri kurduk. Her kararı alırken, her adımı atarken önce mutlaka istişare yaptık. Dışişleri Bakanlığı yaptım. Doğru hedefler, doğru isimler ve doğru politikalarla ülkemizin itibarını ve gücünü artıran bir diplomasi ekibinin başında oldum. Hatırlayın o günlerdeki bakanlar kurulunu. Hatırlayın Meclis başkanlarını. Her kimlikten, her yetkinlik alanından insanların eşitlik içinde her şeyi özgürce tartıştığı bir bakanlar kurulu vardı. TBMM, gerçek bir istişare kurumu olarak çalışırdı. Her şeyi özgürce tartıştığımız, istişare edebildiğimiz bir ortamda, ülkemize tarihi başarılarla dolu bir dönem yaşattık. O dönemi beraberce yaşadık. Evet, ekonomiyi hepiniz biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. İki büyük krizi, 2002 ve 2009 krizlerini çözen ekibin başındaydım. Ama aynı zamanda, her alanda sayısız reformlar yapan bir takımın parçasıydım. Bu sayede fert fert, birey birey zenginleştik. ‘Şöyleydi, böyleydi’ diyenlere bakmayın siz. Rakamlar ortada. 2002’den 2013’e milli gelirimiz yaklaşık 3 kat arttı. 3 bin 600 dolardan 9 bin 700 dolara çıktı. Bakın, bunlar, dolar enflasyonundan arındırılmış rakamlar. Biz ayrıldıktan sonra ise milli gelir neredeyse yarı yarıya düştü. 9 bin 700 dolardan indi 5 bin 800 dolara" ifadelerini kullandı.

'O başarının parçası olmak benim için onur'

Babacan "o iyi, güzel günler" diye nitelediği AKP iktidarının ilk dönemlerinin ardından kararların istişareyle alınmaması, adaletin terk edilmesi gibi nedenlerle Türkiye ekonomisinin ve dış politikasının başarısız olduğunu savunduğu konuşmasında "Askeri vesayeti de yok ettik, ekonomik darboğazı da. Hatasıyla sevabıyla tam 14 sene, sadece ama sadece halkımız için çalıştım. Türkiye’nin o güzel günlerine baktığımda, o başarının bir parçası olmak, hayatım boyunca benim için bir onur olacak" ifadelerini kullandı.

'Keçiören'deki mütevazı evinden külliyeye taşındı'

2001’de birlikte yola çıktığı Erdoğan'ın "sözünden döndüğünü" söyleyen Babacan "Şah Cihan gibi, külliyenin tepesine çıktı ve ‘yıkın bunu’ diyerek, kendisini oraya taşıyan demokrasiye gözünü dikti. Evet, artık Erdoğan için demokrasi, o ahengi bozan küçük bir ayrıntıydı çünkü. Aynı Mümtaz Mahal’in mezarı gibi. Adalet, ortak akıl, istişare, çoğulculuk; hepsi o ahengi bozan küçük ayrıntılardı. Yola çıkarken kendisine milyonlarca insan destek vermişti. Ama o, yola ne için çıktığını unuttu. İnsanların kendisine ne için destek verdiğini unuttu. Arkadaşlar, ben bu hikayeyi, gelinen bu noktayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın "Keçiören’deki mütevazı evinden taşınıp devasa bir külliye inşa ettiğini, ortak aklı terk ettiğini" anlatan Babacan AKP'den ayrılmasına ilişkin "Ve arkadaşlar, ben artık orada duramazdım, durmadım. Ve istifa ettim. Sadece ben değil, pek çok sağduyu sahibi arkadaşım da aynısını yaptı" dedi.

Babacan "Aslında ben, zamanında AK Parti’yi başarılı yapan ilke ve değerlerden hiç ayrılmadım. AK Parti’nin kuruluş ideallerinden ayrılan, Sayın Erdoğan oldu" diye konuştu.

'Endişeli Kürtler, Aleviler, muhafazakarlar, sekülerler'

DEVA Partisi'ne ilişkin "Sağcı, solcu, sosyalist, liberal, ulusalcı, muhafazakar; evet, bu kavramların her birinin mesajları var. Bu mesajların hiçbirini reddetmiyoruz. Her birinden öğrendiğimiz çok şey var. Ama bu kavramların her birinin, sırtında taşıdığı yükler olduğunu da görüyoruz. İşte bunun içindir ki biz, parti olarak kendimizi tek bir sıfata hapsetmiyoruz" diyen Babacan son dönemde muhalefete de iktidara da oy vermiş herkesten "Endişe" sözcüğünü duyduğunu söyledi.

Babacan "Evet, herkes endişeli. Endişeli öğrenciler. Endişeli kadınlar. Endişeli Kürtler. Endişeli Aleviler. Endişeli gençler, anneler, babalar. Endişeli muhafazakarlar. Endişeli sekülerler. Her birini çok iyi anlıyor, o duyguyu tam şuramda hissediyorum" dedi.

'Suçlarına ortak değilsiniz'

Geçmişte AKP'ye destek verenlere seslenen Babacan "Vaktiyle Erdoğan’a destek olmuş, oy vermiş dostlarım; sizlere parmak sallayanlara aldırmayın. Siz, 28 Şubatçı Perinçek’in ve Bahçeli’nin tahribatına ortak değilsiniz. Siz, mafyalarla kol kola yürüyenlerin suçlarına ortak değilsiniz. Siz, ekonomiyi tarumar eden, topladıkları vergileri çıkar gruplarına peşkeş çekenlerden sorumlu değilsiniz. Ve en önemlisi, mecbur değilsiniz. Evet, mecbur değilsiniz. Bu adaletsiz siyasete, bireysel hakları yok sayan düzene, kişisel çıkarlara odaklanmış iktidara mecbur değilsiniz. Çıkış yolunuz hazır. Onurlu mücadelenin adresi hazır" diye konuştu.

Partisinin binlerce maddeden oluşan 22 eylem planıyla hazır olduğunu söyleyen Babacan sözkonusu plana ilişkin ise şunları söyledi:

"Kısaca ifade etmek gerekirse; bu 22 eylem planı, üç taşıyıcı sütun üzerine oturmuş durumda. Bir; güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomi. İki; özgür, güçlü ve mutlu bir toplum. Üç; kaliteli kamu yönetimi, saygın ülke. Özetin özeti bu. Çok net iddia ediyorum; Cumhuriyet tarihinde böylesine hazır bir siyasi program olmadı."

Babacan "Dünyaya bir kez daha, tıpkı 2012’deki gibi, Türkiye Modeli’ni göstermeye hazırız. 22 eylem planımızı aynı anda uygulamaya koyduğumuz gün, Türkiye’nin 6 ayda geçirdiği dönüşüme inanamayacaksınız. İlk 90 dakikada nefes borumuzu açacağız. Derin bir özgürlük nefesi alacağız. İlk 6 ayda ekonomik kriz iklimini ortadan kaldıracağız. İkinci senemiz bitmeden enflasyonu tek haneye indireceğiz. Çünkü bunu yapacak akıl gücü de kas gücü de bizde var. Bunu yapacak güç, bu salonda var" diye konuştu.