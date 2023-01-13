Kemal Okuyan: Haziran'da ayağa kalkan bir halka Babacan'ı Davutoğlu'nu yutturamazlar

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün Enver Aysever'in YouTube kanalına konuk oldu.
Okuyan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- 100 yıl önceki ileriye doğru hamle yerini korku bir çürüme, yoksulluk ve karanlığa bırakmış durumda.
- Türkiye'de umudu bütünüyle karartamadılar. Yurtseverliği, laikliği savunanların; AKP Türkiyesi'ne, TÜSİAD sermayesinin pervasızlığına itiraz edenlerin sayısı artmaya başladı. Bu karanlıkla ya hesaplaşacağız ya o karanlığın parçası olacağız.
- Ülkede sorunların ana kaynağı büyük tekellerin egemenliğidir. Dünyada artık neoliberalizmi savunan kalmadı. Bölüşümde adalet, sosyal devlet; meselenin özüne dokunmuyor. Patronların elinde toplanan zenginliklere halkın el koyması gerek
- Türkiye'de sosyalizmi savunan bir devrimci hareket ortaya çıkacaksa bu CHP veya HDP'nin gölgesinde olmayacak.
- TKP kendisi veya yakın müttefikleriyle savunduğu program ve ilkeler doğrultusunda toplumsallaşmadan başka bir siyasi hareketin seçmenine yaslanarak parlamentoya girmeyi etik bulmuyor. Biz meclise gireceğiz, ama başkalarının lütfuyla değil.
- Her şeyin temeli ekonomidir. AKP'nin bugünü AKP'nin dününün eseridir. Bugün Soylu varsa, Babacan sayesinde var. AKP'yi muhalefetin masasına oturtan CHP'dir.
- İster milliyetçi ister İslamcı birinin adaylığı, ben senin içinde biriken enerjiyi reddediyorum, daha da üstüne gideceğim demek. Muhalefet AKP'nin yok edemediği laik toplumsal direnci yumuşatıyor, barışmaya zorluyor.
- Muhalefet karşı-devrimci bir aday çıkarırsa buna tepkimiz çok sert olur. Kimse ne kadar oyları var demesin, bizim sözümüz değerlidir. Haziran'da ayağa kalkan bir halka, çare diye Babacan'ı Davutoğlu'nu yutturamazlar.
- Cumhurbaşkanı adayı çıkarırsak o adayın profili bugünkü siyasetçilerden çok farklı olacaktır. Şov yapmayacak, ben değil biz diyecek. Ama şunu da bilelim, dünyanın hiçbir yerinde tek bir kişi halkı kurtarmamıştır.