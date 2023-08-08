Selvi: Bu yılki ücret artışlarının mağduru emeklilerimiz oldu

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de emekli maaşlarına ilişkin eleştiride bulundu.

Selvi, "İmamoğlu Alevi oylarına göz dikti" başlıklı yazısının, "Emekliler ne olacak" başlıklı bölümünde emekli maaşına zamma dair değerlendirmede bulundu.

"Bu yılki ücret artışlarının mağduru emeklilerimiz oldu" ifadesini kullanan Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söz konusu durumun farkında olduğunu ve bu yüzden “Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka kazanacağız” dediğini öne sürdü.

'Gerçekten çok mağdurlar'

Emekli maaşlarına ocak ayında oransal bir artış yapılacağını düşündüğünü aktaran Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayına kalmadan emeklilerin durumunun düzeltilmesi için iyi niyetli çağrılar yapılıyor. Ama ben ocak ayında seyyanen zam ve oransal bir artış yapılacağını düşünüyorum. İnşallah yapılacak artış emeklilerimizin yüzünü güldürür. Çünkü gerçekten çok mağdurlar."