Yandaşlar tedirgin: 'AK Parti'de değişimi doğru okuyamayan bir zihni kilitlenme var'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak ve Yeni Akit'in yazarlarından, 2024'ün Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde AKP'ye uyarıda bulunuldu.

Yeni Şafak yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, "AK Parti siyasetinde bir daralma var. Türkiye’deki değişimi doğru okuyamayan bir zihni kilitlenme var. İktidarı ne pahasına olursa olsun koruma düşüncesinin yol açtığı bir statükoya savrulma veya statükoyu muhafaza siyaseti var" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit yazarı Hüseyin Öztürk ise "Gönül ister ki, devleti yöneten kadrolar da Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu inanca, erdeme ve onun hassasiyetine sahip olsunlar" dedi.

'AK Parti siyasetinde bir daralma var'

Metiner'in, "Yerel seçime giderken AK Parti: Ne yapmalı?" başlıklı yazısında önce çıkanlar şöyle:

"Son zamanlarda gördüğüm o ki AK Parti siyasetinde bir daralma var.Türkiye’deki değişimi doğru okuyamayan bir zihni kilitlenme var. İktidarı ne pahasına olursa olsun koruma düşüncesinin yol açtığı bir statükoya savrulma veya statükoyu muhafaza siyaseti var.

Devleti sahiplenmek elbette çok önemli ve gerekli. Ama devletçi zihniyete savrulmadan bunu yapmanın yolu bulunmazsa, bir adım ötesi kendini devlet gören ve devleti de sadece kendisinin gören bir anlayışa savrulma ortaya çıkar ki bu her türlü zihinsel değişimin ölümü anlamına gelir.

AK Parti’nin öyle bir yere savrulduğunu söylemek haksızlık olur elbet. Ama kimi emarelerle birlikte içerden ve dışardan bir damarın AK Parti’yi siyaseten bitirmek için öyle bir hatta çekmeye çalıştığı bilinmeyen bir şey değil.

Reis’in varlığı şimdilik buna engel. Ama Reisçilik adı altında farklı bir sadakat anlayışıyla AK Parti’nin götürülmek istendiği yeri görmek lazım.

'Güç kavgaları, hizipçilik hastalığı...'

AK Parti’nin içinin şunun-bunun adamı biçiminde ayrışması, güç kavgalarının tohumlarının atılması, ilerde hizipçilik hastalığına zemin hazırlayacak ortamın oluşturulması da cabası bir sorun olarak duruyor karşımızda. Reis’in güçlü liderliği şimdilik bunun da üstünü örtüyor. Ama AK Parti’nin bağışıklık sisteminde bir zafiyet belirtisi ortaya çıktığında içerdeki bu sorunun baş ağrıtacağını şimdiden söylemezsek uyarı vazifemizi yerine getirmemiş oluruz.

Ekonomik sıkıntıların had safhada yaşandığı bir süreçte millete rağmen isimlerin dayatılması halinde milletin vereceği tepkinin şimdiden çok iyi düşünülmesi gerektiğini hatırlatarak yazımı nihayetlendireyim."

'Liyakat sahibi olmadığı halde makamları işgal eden niceleri mevcut'

Öztürk'ün "Devlet adamı dünya ile ahiret dengesini korumakla yükümlüdür" başlıklı yazısında önce çıkanlar ise şöyle:

"Devlet adamı dünya ile ahiret dengesini korumakla yükümlüdür' dedik. Bu ifadeye uyan isim elbet Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır. Gönül ister ki, devleti yöneten kadrolar da Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu inanca, erdeme ve onun hassasiyetine sahip olsunlar.

Haa… Bunu söylediğimize göre demek ki, olmayalar var. Elbette var. Olmaz mı? Bulunduğu makamı kaldıramayan veya liyakat sahibi olmadığı halde makamları işgal eden niceleri mevcuttur.

'Erdoğan’a olan güveni bu sahipsizlik ciddi şekilde zarar görmektedir'

Mesela en önemli eksiklerden birisi denetim eksikliğidir. Devletin bir diğer adı 'denetleyendir'. Denetleme olmadan adalet, hak hukuk yerini bulmaz.

Son ayların en çok konuşulan ve şikâyet edilen meselelerinin başında resmi ve belgeli zamların dışında önüne gelenin yaptığı ve sattığı her ürüne fahiş zamlar yapmasıdır. Bunların denetlenmesi bu kadar zor olmamalı. Hükümet zamlar konusunda milletimize makul açıklamalar yapmalı ve çarşıda pazarda denetimlerini sıklaştırmalı.

Fahiş zamlar konusunda ciddi bir sahipsizlik gözlenmekte. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a olan güveni bu sahipsizlik ciddi şekilde zarar görmektedir.

Daha fazlasını da derim de siyaset ve medyadaki şeytan taifeye malzeme verip, ihanet iştahlarını kabartmak istemiyorum."