Selvi, Akşener'in kurultay konuşmasını yazdı: 'CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak'

İYİP, 24 Haziran Cumartesi günü 3. Olağan Büyük Kurultay'ını gerçekleştirecek.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda vereceği mesajları mercek altına aldı.

Selvi yazısında, "Meral Akşener’in konuşması ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bu kadar dikkatle takip edilecek. Çünkü Kılıçdaroğlu, Akşener’in Millet İttifakı bitmiştir, CHP ile işbirliği yapmayacağım demesinden korkuyor" dedi.

'Yolumuza tek başımıza devam edeceğiz'

Yazısının devamında Selvi, Akşener'in kurultayda yapması beklenen konuşmanın bir bölümünü de aktardı. Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"O nedenle Akşener’in kurultay konuşmasında, 'Millet ittifakı bir seçim ittifakıydı. Seçimle birlikte Millet İttifakı bitmiştir. Millet İttifakı’nda yer aldığımız süre zarfında yaptığımız itirazlar dikkate alınmadığı için, 6’lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirleme masasına dönüştüğü için kazanabileceğimiz seçimi kaybetmemize neden olmuştur. O nedenle parti olarak yolumuza tek başımıza devam edeceğiz. CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak' demesi bekleniyor."