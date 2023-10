Sellerin nedeni rant: Samsun'da eğitime 1 gün ara verildi

Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Karadeniz afetlerin sebebi yanlış yapılaşma

Karadeniz Bölgesi özellikle son 10 yılda yaz mevsimlerinde sellerle boğuşuyor. Yaşanan her afet sonrası gerekli önlemlerin alınacağı söylense de her yıl afetler bölgede can ve mal kayıplarına sebep oluyor. Derenin taşkın alanında yapılaşmaya göz yumulması, dere yataklarının daraltılarak kanallar içerisine alınması, yol yapımı gibi gerekçelerle derenin akış yönünün değiştirilmesi, sayıları oldukça artan Hidroelektrik Santralleri (HES) ve iklim değişikliği Karadeniz Bölgesi'nde afetleri artıran nedenler olarak açıklanıyor.

İstanbul'daki sellerin nedeni de rant

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul’da rant için ormanların katledilmesi sel olarak geri döndü, neredeyse her sağanakta can alıyor.

Kuzey Ormanları Savunması’nın verilerine göre İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerle birlikte Kuzey Ormanları’ndaki 13 milyon ağaç kesildi. Artan yağışlarla birlikte İstanbul’da yaşanan sel felaketi ise genellikle rant projelerinin yapıldığı ve orman sayısının azaldığı yerlerde yaşandı. Muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı şirketlere emanet edilen ve doğa kıyımına neden olan projelerde kamu zararı da meydana geldi. Son olarak yaşanan yağışlarda Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı yolu sel nedeniyle kapandı.

Meteoroloji'den 11 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. 11 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıkların Marmara Bölgesi ile Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Sarı ve turuncu kodla uyarı yapılan kentler: Artvin, Giresun, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Düzce