Selin vurduğu İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor

Sağanak yağmur, İstanbul'da ulaşımı da etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle T2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul’un açıklamasına göre ayrıca sağanak yağmur nedeniyle M3 Kirazlı – Kayaşehir Merkez metro hattında Turgut Özal ve Siteler istasyonları kapatıldı.
#MetroDuyuru #M3— Metro İstanbul (@metroistanbul) September 6, 2023
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Ozal istasyonlarımızda durmayacaktır. https://t.co/aIRHghxlbK