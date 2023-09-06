Selin vurduğu İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattının işletmeye kapatılmasının ardından, M3 metro hattında da üç durağın kapatıldığını açıklandı.

Haber Merkezi

Sağanak yağmur, İstanbul'da ulaşımı da etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle T2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul’un açıklamasına göre ayrıca sağanak yağmur nedeniyle M3 Kirazlı – Kayaşehir Merkez metro hattında Turgut Özal ve Siteler istasyonları kapatıldı.

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