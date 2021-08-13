Selin üstünden 2 gün geçti, Kastamonu'da kayıp sayısı halen açıklanmadı

Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı 11 Ağustos'ta vuran sellerde resmi açıklamaya göre şimdiye kadar 25'i Kastamonu'da toplam 27 kişi yaşamını yitirdi, Bartın'da kayıp bir yurttaş ise aranıyor.

Kastamonu'nun özellikle Bozkurt ilçesinden çok sayıda kayıp olduğu yönünde haberler gelirken selin üstünden iki gün geçmiş olmasına karşın kayıplara ilişkin halen resmi bir açıklama yapılmış değil.

'AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapılmış'

CHP Kastamonu milletvekili Hasan Baltacı sabah saatlerinde aldıkları bilgiye göre AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığını duyduklarını dile getirdi. Halk TV canlı yayınına bağlanan Baltacı bu başvuruların tamamının yaşamını yitirdiğini söylemenin mümkün olmadığını, bazı isimlerin mükerrer de bildirilmiş olabileceğini ya da mahsur kalmış kişilerin olabileceğini ifade etti. Bölgede bir koordinasyonsuzluk olduğunu dile getiren Baltacı bugün Erdoğan'ın cami önünde yaptığı miting için Kastamonu merkezden bölgeye insanların taşındığını da bildirdi.

Sabah saatlerinde bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında görevli bir kişi soL'a yaptığı açıklamada, ellerinde yaklaşık 1000 kişilik bir kayıp listesi olduğu ifade etmişti. Aynı görevli, yaşamını yitirenlere ilişkin tablonun ağırlaşabileceğini belirterek 200'ün üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini dile getirmişti.