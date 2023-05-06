Selin Sayek Böke’den bakanlık açıklaması

Seçime sayılı günler kala Hazine ve Maliye Bakanlığı için İYİP'ten Bilge Yılmaz, Deva Partisi'nden İbrahim Çanakçı ve CHP'den Selin Sayek Böke isimleri öne çıkıyor.

TELE 1’de “Açıkça” programına katılan Selin Sayek Böke, program sunucusu Gökmen Karadağ’ın “Ekonomi mi dışişleri bakanı mı olacaksınız? Avrupa Birliği’nden sorumlu bakan olarak adınızın geçtiğini kulislerde duyuyoruz” şeklindeki sözleri üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yeniden Türkiye Cumhuriyeti’nin inşası sürecinde böylesi bir görevin tarifi ediliyor olması, yürütmede her tür iradenin temsili için işaret ediliyor olmaktan onur duyarım. Ancak şunun da altını çizmek gerekir ki koca bir ömrü önce bilim insanlığı ile sonra bunun politikasıyla kamunun içinden kendisini var etmek bir iktisatçıyım ben. Umuyorum Türkiye’nin ikinci yüzyılında da bu alanda katkı vereceğim çok yer açılacak. Biz hazırız yapmaya.”

‘Her tür göreve hazırım'

Karadağ, Böke’nin sözleri üzerine “Bir bakanlık söz konusu ise gönlümdeki budur şeklinde bir anlam çıkarabiliriz” diyerek talebinin ekonomi ile ilgili bir bakanlık talebi olup olmadığını sordu.

Böke ise, “İnsanın gönlünden geçen değil önemli olan. ‘Gönlünüzden ne geçiyor’ derseniz Türkiye’nin aydınlık yarınlarına kavuşmasını sağlayan bir seçim sonucu geçiyor. O görevleri ben de ucundan tutacağım üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Her tür göreve hazırım ben. Türkiye’de bir şeyler değişmek üzere. Bu değiştiği için her şey çok güzel olacak” yanıtını verdi.