Selde yıkılan apartmanın müteahhidi adliyeye sevk edildi

Selde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi

Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Özkan, İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı.

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