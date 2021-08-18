Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Özkan, İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Selde yıkılan apartmanın müteahhidi adliyeye sevk edildi
Selde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi adliyeye sevk edildi.
Haber Merkezi
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Özkan, İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı.