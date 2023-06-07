Selde kaybolan Zilal Şahin'in cesedine ulaşıldı

Amasya'da Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen hafta Pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi’nin (38) içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı.

Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken, arkadaşı Murat Ekşi’nin cesedine ulaşılmıştı.

DHA'nın haberine göre, AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle Zilal Şahin’i arama kurtarma çalışmalarını dün gece de sürdürdü.

Ekipler Zilal Şahin'in cesedine piknik yaptıkları alana yaklaşık 150 metre mesafede ulaştı. Şahin’in cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Amasya Valiliği’nin, sosyal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “04.06.2023 günü sel felaketinde kaybolan ikinci vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.