Sel sularına kapılan otomobildeki bir kişinin cansız bedeni bulundu

Amasya Merkeze bağlı Kızılkışlacak köyü yakınlarına dün pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin (30) çifti ile arkadaşları Murat Ekşi (38), yağmura yakalandı. Aniden bastıran sağanak nedeniyle 3 kişi, korunmak için 05 AAD 046 plakalı otomobillerine bindi. Ancak şiddetli sağanak sele neden oldu, otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, kurtuldu. Murat Ekşi ve Zilal Şahin ise sürüklenen araçla birlikte gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Otomobille sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.