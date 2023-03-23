Selde kaybolan TIR şoförü hâlâ kayıp

Şanlıurfa’da 14-15 Mart’ta meydana gelen sel felaketi sonrası kent merkezinde taşan dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışmalarına başlandı. 5 kişinin sel sularında boğulduğu Abide Kavşağı’ndaki alt geçidin dolmasına neden olan Cavsak Deresi'nin üstü kapalı olan bölümleri açılıp dere yatağı genişletiliyor.

DHA'nın haberine göre, Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sele kapılarak kaybolan TIR şoförü Emin Ergün'ü arama çalışmaları da sürüyor. 100 kişilik ekiple çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise bölgedeki içme suyunun son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların şebeke suyunun içilebileceğini belirterek, “Kıymetli vatandaşlarımız, yapılan son analiz sonuçlarına göre merkez ilçelerimizdeki su değerleri selden önceki normal durumuna dönüşmüştür. Vatandaşlarımız, sularını içme suyu olarak kullanabilir” ifadelerini paylaştı.