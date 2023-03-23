Maraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem 7 km derinlikte gerçekleşirken, çevre illerden de hissedildi.
Depremin ardından açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi.