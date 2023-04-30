Selçuk Üniversitesi'ndeki cinsel saldırı dosyası 3 yılın sonunda ağır ceza mahkemesine taşındı

Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan akademisyen Ö.H., aynı bölümde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olan Prof. Dr. H.S.Ç.’nin 2 yıl boyunca “tehdit, şantajla” kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Ö.H:'nin söz konusu suçlamaları 3 yıl sonra ağır ceza mahkemesine taşındı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın iddianamesinde Prof. Dr. H.S.Ç.’nin, “kamu görevinin sağladığı nüfusu kötüye kullanarak nitelikli cinsel saldırı, zincirleme suç kapsamında cinsel taciz, tehdit ve şantaj” suçları işlediği belirtildi. Akademisyen Ö.H.’yi “müstehcen fotoğraflarını paylaşmakla tehdit ettiği, şantaj ve hakaretlerde bulunduğu” 30 sayfalık WhatsApp yazışmaları da dava dosyasına girdi. Profesör, farklı suçlardan 25 yıldan başlayacak ağır ceza istemiyle yargılanacak.

Delilleri karartmaya gitti

Ö.H:'nin bulunduğu ortamdan uzaklaşmak, baskılardan kurtulmak için iş başvurularında bulunduğu, bunun da anlatımlarını desteklediğini belirten 3 Nisan 2023 tarihinde mahkemeye gönderilen iddianamede, “Şüphelinin kullandığını beyan ettiği cep telefonunun incelemesinde daha önce bu telefonu kullanmadığının belirlendiği, mağdurun iddialarını doğrulayan mesaj kayıtlarını ortadan kaldırdığı, şüphelinin bu davranışlarının ise delil karatma ve gizlemeye yönelik olduğu açıktır” ifadeleri kullanıldı.